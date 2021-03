Laura Pausini vince il Golden Globe

La carriera di LAURA PAUSINI, in costante ascesa anche a livello internazionale, può aggiungere un nuovo prestigioso fiore all’occhiello: la cantante comincia il 2021 in trionfo e vince il Golden Globe, uno dei massimi riconoscimenti nel settore che in genere porta ad un passo dall’Oscar. “Io Sì“, dalla colonna sonora del film La Vita Davanti A Sé di Edoardo Ponti e con Sophia Loren, è la migliore canzone originale del 2020.

Il brano è nato da una collaborazione tra Laura Pausini e Niccolò Gagliardi con la compositrice americana “al multiplatino” Diane Warren, colei che scrisse, tra le altre, la celebre “I Don’t Want To Miss A Thing” agli Aerosmith, colonna sonora del film Armageddon. La Warren è la più prolifica autrice della storia dell’industria musicale, la prima ad aver avuto 7 suoi brani in classifica contemporaneamente: le sue composizioni sono presenti nelle colonne sonore di più di 70 film e ha collezionato ben 11 nomination agli Oscar! Anche per questo, oltre che per il suo gusto sopraffino e il suo genio micidiale, è soprannominata la ”Queen of the Ballad” (Regina della Ballata) e tra i suoi clienti vanta i nomi di Michael Bolton e Mariah Carey.

“Grazie mille”, ha commentato la Pausini nel corso della diretta sulla NBC, per poi scatenarsi postando a ruota sul suo profilo Instagram un video in cui ha espresso tutto il suo entusiasmo contagioso, stringendo tra le mani l’ambito premio.

“Dedico questo premio all’Italia ed è per me un privilegio essere la prima donna ad aver vinto con un brano tutto in italiano”.