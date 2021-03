Droga e munizioni in casa, arrestato 28enne a Corsico (Mi)

Un 28 enne è stato arrestato durante la notte a Corsico per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di munizioni. I carabinieri sono intervenuti nella sua abitazione in via Salma con il personale sanitario dopo una chiamata al 118 nella quale veniva chiesto soccorso per una persona a terra. Arrivati hanno trovato il 28 enne in realtà a letto e in buona salute, solo con una leggera alterazione data dall’alcol. Hanno però sentito un forte odore di marijuana e hanno quindi effettuato una perquisizione domiciliare nel corso della quale sono stati sequestrati 166 grammi di hashish e 38 grammi di marijuana, materiale da taglio e confezionamento e, inoltre, 4 proiettili di diverso calibro.

