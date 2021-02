La Brianza è resistente o è permeabile alle mafie? La presenza della ‘ndrangheta sul territorio brianzolo è tra le più forti della Lombardia, eppure l’attenzione al fenomeno mafiosoda parte delle istituzioni, della politica, delle associazioni e dell’opinione pubblica è

«sensibilmente al di sotto del rischio». Parole del recentissimo Rapporto sull’Antimafia

sociale in Lombardia, redatto da un gruppo di ricerca diretto dal professor Nando Dalla

Chiesa e presentato pochi giorni fa in Regione.

È sempre più preoccupante la presenza e la diffusione del fenomeno mafioso: le “locali” di ‘ndrangheta in Brianza sono la metà di quelle censite in tutta la Lombardia. Eppure la provincia di Monza è ultima in classifica nella Mappa regionale del rapporto tra l’indice di impegno antimafia e quello di infiltrazione delle mafie; c’è grande sproporzione cioè «tra il livello della presenza mafiosa e il livello della forza che la contrasta», come segnala ancora il Rapporto. Il lavoro della magistratura e delle forze dell’ordine esiste da

decenni, sono ormai una ventina dal Duemila a oggi le grandi inchieste antimafia che

hanno interessato territorio. Ma senza il convinto appoggio dell’opinione pubblica,

questo sforzo non basta.

Per questo Libera (coordinamenti di Monza Brianza, Como e Lecco), Avviso Pubblico e

Brianza SiCura uniscono le forze e anche in vista del 21 marzo «Giornata nazionale delle

Vittime innocenti delle mafie» chiamano a raccolta gli Stati Generali dell’Antimafia in Brianza.

Per ora si tratta di un’iniziativa forzatamente online, ma comunque di introduzione a un

progetto che faremo in presenza e al quale stiamo già lavorando, non solo per denunciare

e informare, ma anche per offrire prospettive d’azione e proposte concrete di prevenzione,

formazione e contrasto.

Si cominicia con tre incontri-lezioni

IL PROGRAMMA

__________________

26 Febbraio, ore 21

A chi conviene fare affari con la ‘ndrangheta?

Imprenditori, artigiani, partite Iva di fronte alle mafie

 Antonio Calabrò

Referente per la Legalità di Assolombarda Milano Monza Brianza

 Valeria Mandelli

Responsabile Sportello Legalità Apa Confartigianato Monza Brianza Milano

 Matteo Casiraghi

Segretario CGIL Monza-Brianza

Coordina Roberto Beretta, presidente di Brianza SiCura

________________

2 Marzo, ore 20.45

La Brianza e le mafie

La presenza del fenomeno tra colonizzazione e resistenza

 Alessandra Dolci

Sostituto Procuratore delegato alla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano

Coordina Lorenzo Frigerio, responsabile Liberainformazione

______________

10 marzo, ore 10

Prevenire e contrastare mafie e corruzione

attraverso l’utilizzo di banche dati comunali e istituzionali

 Giandomenico Casarini

Funzionario Comune di San Donato e Presidente Consiglio comunale di Corsico

 Pier Paolo Romani

Coordinatore Nazionale di Avviso Pubblico

 Fabio Bottero

Sindaco di Trezzano sul Naviglio e Cordinatore di Avviso Pubblico Lombardia

Coordina Valerio D’Ippolito, referente Libera Monza Brianza

PER COLLEGARSI: canale YouTube Libera Monza e Brianza

(youtube.com/channel/UCV00lFjiw66rK_YlkB0YeCA)