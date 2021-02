Europa League, il Milan pareggia a Belgrado

Il Milan pareggia contro la Stella Rossa, si fa recuperare per due volte, subisce il 2-2 in pieno recupero e in superiorità numerica. Un risultato che, seppur positivo per il passaggio del turno di Europa League, non dà la sferzata emotiva che cercavano i rossoneri in vista del derby di domenica contro l’Inter. La qualificazione agli ottavi è ancora molto aperta. “Era la partita giusta per rilanciarci se avessimo portato a casa la vittoria, che era quasi raggiunta. Non abbiamo sfruttato al meglio la superiorità numerica, potevamo fare il terzo gol e soprattutto non dovevamo subire il pareggio. Però il 2-2 rimane un buon risultato, è positivo. Oggi non abbiamo vinto perché non abbiamo avuto la personalità di fare il terzo gol”: è l’analisi del tecnico del Milan Stefano Pioli.

Ads