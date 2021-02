Vaccini, al via la somministrazione agli over 80

E’ partita la campagna vaccinale per gli over 80 in Lombardia, con le prime somministrazioni. Nei 74 centri vaccinali della regione fin da questa mattina all’alba sono arrivati gli anziani a cui è stato dato appuntamento oggi. Sono in totale 4 mila gli over 80 a cui sarà somministrata oggi la prima dose Pfizer. A Milano i punti in cui vengono somministrati i vaccini sono sette: il Fatebenefratelli, il Gaetano Pini, il Besta, il Sacco, il Niguarda, il Trivulzio e l’ospedale militare di Baggio, dove a partire da questo pomeriggio alle 14 l’Asst Santi Paolo e Carlo vaccinerà assieme all’esercito.

Ads