Lega: follia riaccendere adesso AreaC

“L’ipotesi di riattivare Area C a Milano, a maggior ragione in questo periodo, è una follia. Non è certo questo il momento di scoraggiare l’uso delle auto a chi lavora in città. Anche perché l’unico effetto sarebbe quello di intasare i mezzi pubblici, creando pericolosi assembramenti, che già si verificano alle ore di punta e negli orari di ingresso e uscita delle scuole”. Lo dice il Commissario milanese della Lega Salvini Premier Stefano Bolognini, commentando l’ipotesi di riattivazione di Area C, a Milano. “Il Comune – aggiunge l’esponente leghista – ci pensi bene prima di riattivare le telecamere di Area C. Non è tanto una questione di orari, quanto di sicurezza del trasporto pubblico. Costringere chi lavora ad evitare di prendere l’auto per, inevitabilmente, assembrarsi su metro e autobus è, in queste settimane, pericoloso e, francamente, da evitare”. Dal Comune però frenano: “La situazione dal punto di vista sanitario è ancora troppo ballerina. Con un orizzonte così incerto non si cambia niente su Area B e Area C. Noi naturalmente continuiamo a monitorare”. Così l’assessore alla Mobilità, Marco Granelli, sulla possibile riattivazione di Area C.

Ads