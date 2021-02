Guasto alla linea aerea, treni in ritardo a Milano

Ha causato ritardi di oltre due ore il guasto alla linea elettrica che si è verificato questa mattina nel nodo di Milano. La circolazione è rimasta bloccata fra le stazioni di Rogoredo e Lambrate, dove i tecnici di Rfi hanno lavorato per ripristinare l’alimentazione. L’offerta dei treni è stata riprogrammata sulle linee interessate, ovvero Milano Bologna, Milano Venezia e Milano Pavia. I treni Alta Velocità sono attestati a Milano Rogoredo e a Milano Lambrate, alcuni convogli sono deviati via Milano Greco Pirelli. Fra i treni con più ritardo il Torino Porta Nuova- Reggio Calabria centrale con oltre 170 minuti. In corso di accertamento le cause del guasto.

