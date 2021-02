Pavia, dopo venti giorni niente sepoltura per un bimbo musulmano

Non si trova spazio nel cimitero di Pavia perché il piccolo Emil. 8 anni, era di fede musulmana e per lui non c'è posto tra i morti cattolici. Appello al Comune di Vigevano.

Emil aveva 8 anni. Il 19 gennaio scorso è morto soffocato in un banale quanto tragico incidente: la sua felpa era rimasta impigliata in una maniglia. Il piccolo era originario dell’Azerbaijan. A oltre tre settimane per Emil, musulmano, non si trova posto nel cimitero di Pavia perché non era cattolico. Niente funerale e niente sepoltura. Gli appelli a sindaco e assessori di Pavia, governata dalla destra, per ora sono caduti nel vuoto. Ora l’appello è stato girato al Comune di Vigevano, anche in questo caso retto da una giunta di destra. Per ora però una soluzione non è ancora stata trovata.