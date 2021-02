Rubavano in case di lusso nel centro di Milano, ma anche in altre città. Per uno di questi colpi messo a segno in via San Nicolao, in zona Castello Sforzesco, lo scorso 12 dicembre, sono stati arrestati dalla Squadra Mobile di Milano. Si tratta di 4 serbi, di cui uno minorenne. Durante il furto del 12 dicembre uno di loro, dopo essersi arrampicato al primo piano dello stabile, era entrato nell’appartamento dalla porta finestra, facilitando l’accesso dal portone principale ad altri due complici. Un quarto, in costante contatto visivo con i

connazionali, aveva fatto da “palo”. Uno dei componenti la banda era già stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile lo scorso 27 gennaio a Vicenza in seguito al tentativo di rapina in abitazione ai danni di un imprenditore locale.

L’intera sequenza del furto in via San Nicolao è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza esterne allo stabile che, insieme alla puntuale analisi da parte degli investigatori della Squadra Mobile, ha permesso di identificare gli autori del furto, molto scaltri e mobili sul territorio nazionale.



La Polizia di Stato ha sequestrato numerosi orologi di pregio, borse di valore, capi d’abbigliamento firmati e denaro contante per circa 14mila euro, ritenuti di provenienza furtiva.