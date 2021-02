Meteo, fine settimana così così

Cielo grigio sul NordOvest con nuvole basse e qualche precipitazione. Neve sulle Alpi sopra i 2000 metri in abbassamento domenica. Qualche pioggia in pianura.

Sabato cieli grigi a causa di nebbie o densi strati bassi al Nord, associati al mattino a locali pioviggini sul Piemonte. Dal pomeriggio tendenza a peggioramento nel settore di Nordovest. In serata le piogge si intensificano sul Piemonte e sula Liguria centrale e tendono ad estendersi verso la Lombardia, ovest Emilia e Veneto. Quota neve in calo la sera sulle Alpi occidentali sotto i 2000 metri. Temperature senza grandi variazioni, sempre superiori alla norma.

DOMENICA 7 FEBBRAIO

Domenica prevarranno le nuvole in gran parte d’Italia. Al Nord fenomeni in graduale esaurimento su Ponente ligure, Piemonte, Val d’Aosta ed Emilia Romagna, più insistenti altrove e fino a moderati nel Levante ligure, con possibili rovesci o temporali al mattino, e a ridosso delle Alpi centro-orientali con limite della neve oltre i 1400-1700 metri. Piogge e condizioni di instabilità in estensione anche alle regioni centrali tirreniche e alla Sardegna occidentale. Localmente saranno possibili anche dei temporali. Fenomeni in attenuazione sul Nordovest.