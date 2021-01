In metro con mezzo chilo di cocaina, arrestato pusher 49enne

In una borsa a tracolla nascondeva oltre mezzo chilo di cocaina, confezionato in un panetto avvolto nel cellophane e un bilancino di precisione. Alla vista di una pattuglia della Polmetro ha cercato di accelerare il passo per evitare i controlli ma gli agenti lo hanno subito bloccato e portato nell’ufficio di Polizia dove è stato identificato e perquisito. E’ accaduto alla fermata MM Duomo venerdì pomeriggio poco dopo le 14 e a essere arrestato è stato un 49enne albanese con precedenti specifici. Nella successiva perquisizione dell’appartamento del pusher in via Liscate, i poliziotti hanno sequestrato un panetto di mannitolo, sostanza utilizzata per il taglio della droga al fine di aumentare la quantità per lo spaccio.