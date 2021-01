Sala, buone possibilità di vincere

“Mi auguro che si voti tra maggio e giugno” per le elezioni comunali. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, intervenendo stamani al ‘non congresso’ di Alleanza Civica. Riguardo alla composizione della sua coalizione, Sala ha spiegato: “Voglio aver definito appieno il quando delle liste e dei partiti che mi supportano per impostare una buona campagna elettorale e cercare una la formula per far coesistere le varie istanze, e fare un buon lavoro di squadra” “Voglio accelerare i tempi poi si partira’ casa per casa a conquistare il consenso necessario per vincere”, ha anche detto il sindaco che ha spiegato di voler mettere a punto “una proposta per Milano sufficientemente nuova”. Sulle chance della riconferma, Sala non nasconde che “a Milano non si vince mai facilmente, tranne un’eccezione che e’ stata la seconda vittoria di Albertini, a Milano si vince per 4-5 punti non di più”, ma le possibilità “sono molto buone perche’ abbiamo lavorato bene”.