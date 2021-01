Il presidio sanitario per il tracciamento e la prevenzione Covid-19 del progetto della Brigata Sanitaria Soccorso Rosso e Medicina Solidale ‘Tampone sospeso’ diventa itinerante: il sabato, grazie all’acquisizione di un’unità mobile, i volontari del progetto attraverseranno le periferie cittadine per effettuare i tamponi sospesi, gratuiti e solidali a chi non può accedere né al servizio pubblico intasato né a quello del privato.

Domani, dalle ore 11 alle ore 16, l’unità mobile sarà in Via Padova angolo Via Don Orione, prima tappa di una serie di appuntamenti nei quartieri dove sarà possibile, ogni sabato, effettuare il tampone antigenico. Entro 15 minuti verrà fornito il referto firmato dal medico di turno e relative prescrizioni.

La domenica, invece, spiegano i promotori, rimane attivo il tendone in Piazzale Baiamonti dalle ore 16 alle 20.

“Grazie all’impegno di medici, infermieri, OSS e volontari, la Brigata Sanitaria Soccorso Rosso, in collaborazione con Medicina solidale, incrementerà la sua attività di tracciamento gratuito, perché – in assenza dei vaccini – solo uno screening diffuso e popolare può arginare la catena dei contagi da Covid-19. Un tracciamento a basso costo che, unitamente al potenziamento della medicina territoriale e domiciliare, se fosse stato attuato a sistema nei posti di lavoro, nei quartieri e fuori dalle scuole avrebbe risparmiato numerose morti.

Non facciamo i miracoli, facciamo tamponi”, sottolineano la Brigata Sanitaria Soccorso Rosso e Medicina Solidale. (MiaNews)