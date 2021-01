Il M5S Lombardia parteciperà, questa sera alle 18, al flash mob “Ora basta” promosso da partiti, associazioni e movimenti sotto il Palazzo di Regione Lombardia in Piazza Lombardia e annuncia una mozione di sfiducia al presidente Attilio Fontana. “La Lombardia è allo stremo: questa gestione improvvisata dell’emergenza Covid va contestata con ogni mezzo. Per quanto ci riguarda la manifestazione è solo il primo passo”, afferma il capogruppo M5S al Pirellone, Massimo De Rosa. “Stiamo predisponendo in queste ore una mozione di sfiducia al Presidente: il futuro della Lombardia non può essere lasciato all’improvvisazione. Siamo sicuri che sulla mozione ci sarà un’ampia convergenza delle forze politiche di opposizione in consiglio regionale”. “Il tempo per Fontana e per i suoi è scaduto. Devono dimettersi e la Lombardia deve tornare rapidamente al voto. La pandemia e il rilancio vanno gestiti da amministratori capaci. Il centrodestra in vent’anni ha smantellato la nostra regione. Il loro fallimento lo stiamo pagando tutti: ora basta”.