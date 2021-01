Le mostre non si possono vedere, ma intanto possono essere raccontate. Casa Testori propone tutti i lunedì alle 21,15, in diretta facebook, la presentazione di due esposizioni in corso, con artisti e curatori. Un modo per viverle, nell’attesa, speriamo breve, di vederle. I Lunedì di Casa Testori, prevedono anche una “perla” conclusiva: ogni settimana Federica Fracassi legge l’incipit di un libro di Giovanni Testori. Il programma della prossima puntata (lunedì 18 gennaio) prevede una tappa a Varese, a Villa Panza, per una doppia occasione: il nuovo allestimento della Collezione Panza a 10 anni dalla morte del collezionista, e la presentazione del doppio volume dedicato alla stessa Collezione. Ne parleranno Anna Bernardini, direttore Villa e Collezione Panza presso Fai e Marco Magnifico, vicepresidente esecutivo del Fai, che dal 2000 ha avuto in donazione questo straordinario “tempio” dell’arte contemporanea.

A seguire si parlerà di un protagonista del sistema artistico del secolo scorso, il gallerista Alexander Iolas. A Iolas e ai suoi artisti è stata dedicata una mostra a Milano, alla Galleria Tommaso Calabro, con un omaggio realizzato da Francesco Vezzoli. Ne parleremo con lo stesso Tommaso Calabro e con Davide Dall’Ombra, direttore di Casa Testori: infatti nel 1974 Giovanni Testori aveva esposto un ciclo di grandi acrilici nella sede milanese della galleria di Iolas. Come ogni puntata, “I Lunedì di Casa Testori” si chiudono con la voce di Federica Fracassi che legge l’incipit di un’opera letteraria o critica di Testori: questa settimana è la volta delle prime pagine de Gli Angeli dello sterminio, romanzo pubblicato nel 1992.