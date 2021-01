Riprendono i lavori della metropolitana da Milano a Monza

Ripartiranno a Sesto San Giovanni i lavori per il prolungamento della metropolitana rossa verso Monza. “Sono soddisfatto perchè l’impresa e MM hanno firmato il primo accordo transattivo, quello della ripresa dei lavori per la sistemazione superficiale a Sesto S. Giovanni, e indica il percorso e gli impegni per gli altri due. Settimana prossima apre il cantiere e dal 25 gennaio i lavori – ha annunciato l’assessore alla Mobilità del Comune di Milano, Marco Granelli -. Un passaggio importante perchè riprendono i lavori per un’infrastruttura essenziale per togliere il traffico da Milano, Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo, perchè si risponde all’esigenza dei cittadini di riavere un quartiere più vivibile, perché abbiamo trovato le risorse mancanti a Roma e in Lombardia senza far spendere un euro in più ai Comuni del territorio”.