Si costituirà in Consiglio comunale il gruppo di Fratelli d’Italia. Ne ha dato comunicazione questo pomeriggio, nel corso della seduta online, il consigliere comunale Andrea Mascaretti, esponente di Fdi, spiegando che “con l’ingresso in consiglio comunale dell’assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato”, uscirà “dal gruppo misto” per entrare nel gruppo di Fratelli d’Italia che “ora potrà finalmente costituirsi”.

E’ stata infatti approvata oggi la surroga del consigliere Stefano Parisi e la conseguente convalida dell’elezione di Riccardo De Corato. Mascaretti sarà il nuovo capogruppo di Fratelli d’Italia. “Metterò a disposizione tutta la mia esperienza per dare il mio contributo alla città in un momento difficile”, ha commentato De Corato, ringraziando il sindaco e il Consiglio.