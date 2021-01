Covid, Lombardia in zona arancione

Zona arancione oggi per tutta Italia. In Lombardia la zona arancione continuerà anche nei prossimi giorni, in base alle decisioni del governo. Gli spostamenti sono liberi solo all’interno del proprio comune di residenza. Al di fuori del proprio comune gli spostamenti sono ammessi solo per lavoro, motivi di salute o necessità. Negozi aperti. Bar e ristoranti chiusi, con la possibilità di acquistare solo da asporto o ordinare a domicilio. Resta il coprifuoco dalle 22 alle 5. Resta l’obbligo della mascherina, sia al chiuso che all’aperto