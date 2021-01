Flash mob del Movimento 5 Stelle Lombardia, all’esterno della Regione, nella giornata di presentazione della nuova giunta lombarda. Gli esponenti del M5S si sono dati appuntamento in piazza Città di Lombardia “per protestare contro l’affossamento della sanità lombarda” e hanno esposto cartelli con scritto “Sanità non fa rima con Moratti”, “Da Gallera alle consulenze d’oro”, “No alla sanità del mojito”, “La Lega ci frega (ancora)”, “Sanità is the new petrolio”, “Fontana commissariato da Salvini” e distribuisce la sentenza della Corte dei Conti che ha condannato Moratti a rimborsare l’erario con oltre 591 mila euro nell’ambito della vicenda delle cosidette “consulenze d’oro”.

Massimo De Rosa, capogruppo del M5S Lombardia, dichiara: “I nuovi nomi della Giunta Fontana non danno nessuna garanzia di un cambio sostanziale nelle politiche sanitarie della Lombardia. Salvini non ne azzecca mai una e con Moratti il quadro non può che peggiorare. Ricordiamo tutti i guai giudiziari legati alle consulenze d’oro dell’ex sindaco di Milano e il buco che ha lasciato nel bilancio del comune. Fontana poi, è ormai un presidente fantoccio, un burattino nelle mani di un partito incapace di governare”.

“Alla sanità lombarda non servono manager con nomi noti ma di scarsi risultati” aggiunge De Rosa, “ma tecnici capaci e un’amministrazione in grado di rivoluzionare un’offerta sanitaria che ha mostrato tutta la sua debolezza con l’emergenza Covid. Sulla nuova sanità lombarda il M5S ha una solida proposta di riforma che attende da mesi di essere discussa. Questa politica da basso servilismo di Prima Repubblica ha stancato”. (MiaNews)