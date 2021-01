Ecco la nuova giunta regionale, dentro Moratti, fuori Gallera

La nuova giunta regionale sarà presentata oggi in una conferenza stampa. Entra Letizia Moratti, come vicepresidente e assessore al welfare. Resta fuori Giulio Gallera che, a quanto si apprende, ha rifiutato un ruolo da sottosegretario. Il segretario della Lega Matteo Salvini ha dato l’annuncio in tv ieri sera: “La squadra è chiusa”. L’appuntamento è per una conferenza stampa oggi alle 12. Quello che ormai è certo, come si dice da giorni, è l’ingresso in giunta dell’ex sindaco di Milano Letizia Moratti in qualità di vicepresidente e assesore al welfare. Per Forza Italia, oltre a Moratti, restano in giunta gli altri tre assessori già presenti Melania Rizzoli e Alessandro Mattinzoli che dalle Attività produttive dovrebbe passare all’Housing sociale, (mentre l’attuale assessore alla Casa,il leghista Stefano Bolognini, assume fra le sue deleghe quella allo sviluppo dell’area metropolitana) oltre a Fabrizio Sala che perde il ruolo di vicepresidente e ottiene la delega alla ricerca e innovazione. Fratelli d’Italia conferma i suoi due assessori, Riccardo De Corato alla Sicurezza e Lara Magoni al Turismo. La Lega sostituisce Silvia Piani alla Famiglia con Alessandra Locatelli in una sorta di ‘super’ assessorato alle politiche sociali e disabilità e Martina Cambiaghi con Antonio Rossi che assume le deleghe a sport e giovani. Ingresso anche per Giudo Guidesi con un assessorato economico di peso, essenziale per aiutare e rilanciare le imprese.