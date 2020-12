Covid, i primi vaccini anche in Brianza

“Oggi è sicuramente un giorno emblematico che avvia un percorso di ripristino graduale della normalità, tanto sottovalutata in tempo di pace, e tanto invece agognata ora. Se siamo qui insieme oggi, in piedi dopo due ondate, la seconda particolarmente violenta nella nostra provincia, è perché sin dall’inizio dell’epidemia si è costituito un sistema “Brianza” che ha fatto squadra in tutte le sue componenti sanitarie, del mondo delle istituzioni e civili”. Così Mario Alparone, Direttore Generale della ASST Monza ha accolto ieri le prime 50 dosi di vaccino anti Covid e poi nel pomeriggio alle 15 le autorità intervenute a “celebrare” quella che è stata definita dagli ospiti come la giornata di inizio di un’epoca migliore. A fare gli onori di casa insieme ad Alparone, anche i direttori generali di Ats Brianza,Silvano Casazza e della ASST Vimercate Nunzio Del Sorbo.

“L’avvio della campagna vaccinale rinvigorisce l’impegno contro il Coronavirus da parte di

tutti gli operatori sanitari – ha aggiunto il Direttore Generale di ATS Brianza Silvano Casazza – perché fa intravedere una luce, una via d’uscita per un ritorno alla normalità, alla vita, agli affetti di tutti i giorni. Una speranza che non deve farci abbassare le precauzioni ma aumentarle per uscirne il prima possibile. ATS sta lavorando sul territorio con la funzione di coordinare la campagna e assicurare a tutta la popolazione la possibilità di accesso alla vaccinazione”.

“Quello di oggi è stato un momento molto toccante che segna una svolta fondamentale al

contrasto al Coronavirus – ha sottolineato anche Nunzio Del Sorbo, Direttore Generale della

ASST Vimercate -. Molto significativo il fatto di muoverci insieme con un gran spirito di

squadra tra le Aziende socio sanitarie territoriali e ATS Brianza. Quello di oggi ha

testimoniato anche la grande disponibilità dei nostri operatori della ASST Vimercate di

aderire alla campagna vaccinale. Per quanto mi riguarda mi vaccinerò appena sarà il mio

turno”. Tante le autorità presenti, Carlo Maria Teruzzi, Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Monza e della Brianza, Andrea Mandelli, Presidente della Federazione Ordini Farmacisti Italiani e presidente dell’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Alessandro Manzoni infermiere iscritto all’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Milano – Lodi – Monza e Brianza, Cristina Messa, Presidente della Fondazione Tecnomed dell’Università Milano Bicocca, Dario Allevi, Sindaco di Monza, Fabrizio Sala, Vicepresidente di Regione Lombardia, Martina Cambiaghi, assessore Sport e Giovani di Regione Lombardia, Luca Santambrogio, Presidente della Provincia di Monza e Brianza, Corrado Conforto Galli, Viceprefetto vicario della Prefettura di Monza e della Brianza, il Maggiore Gaetano Petrizzo, Comandante del Gruppo Guardia di Finanza di Monza, Michele Davide Sinigaglia, Questore di Monza, il Colonnello Simone Pacioni del Gruppo Provinciale dei Carabinieri di Monza e Brianza, Jessica Tagliati, Volontaria della Croce Rossa Italiana Monza e Filippo Viganò, Presidente del Centro di Servizio per il Volontariato Monza, Lecco, Sondrio. Una curiosità: il primo a sottoporsi a vaccinazione è stato Matteo Cesana, Responsabile dell’Area Dipartimentale Emergenza Urgenza della ASST Monza.

Per quanto riguarda i 50 vaccinati, 12 sono stati selezionati da ATS Brianza, i restanti 38

suddivisi in parti uguali tra le due ASST, scelti tra medici, infermieri ed operatori sanitari.