Vaccination Day, Fontana: oggi è una giornata fondamentale [Gallery]

“Oggi è una giornata fondamentale da cui si parte in un percorso ancora abbastanza lungo ma verso la normalità”: lo ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana in un punto stampa dall’ospedale Niguarda dove stamattina sono arrivate le prime dosi di vaccino anti-covid destinate alla Lombardia. “Dal primo giorno ho sempre sostenuto che il vero cambio di passo si sarebbe verificato quando avremmo avuto a disposizione il vaccino”, ha anche ricordato il governatore e “oggi è questo inizio. Voglio fare una considerazione a favore dell’Europa. E’ una giornata importante anche per l’Unione Europea. E’ una giornata che dimostra come l’Ue se opera nel modo corretto, se si impegna nel modo giusto può essere qualcosa, non di importante ma ancora di più, di fondamentale per il futuro del nostro Paese e dell’Europa medesima”. Fontana durante la conferenza stampa ha indossato una mascherina con la bandiera dell’Ue.

Vaccination Day Niguarda Punto Stampa 1 su 5