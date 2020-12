Tra domenica e lunedì neve al Nord Ovest

Da domenica pomeriggio le nuvole aumenteranno sulle regioni di Nord-Ovest. In tarda serata prime deboli nevicate sulle Alpi occidentali, sull’Appennino settentrionale e nel nord della Lombardia; nella notte rapida estensione delle nevicate, fino in pianura, a tutto il Nord-Ovest e all’Emilia occidentale. Le nevicate potranno risultare abbondanti, anche sotto forma di rovesci, tra l’Appennino ligure centrale, l’ovest dell’Emilia e la Lombardia. Temperature minime in sensibile calo al Nord e al Centro, con gelate diffuse e intense anche in pianura al Nord; temperature massime in diminuzione quasi dappertutto.

LUNEDÌ 28 DICEMBRE

La settimana di Capodanno si aprirà lunedì mattina con nevicate diffuse al Nord, con accumuli al suolo anche in pianura al Nord-Ovest, insistenti nel pomeriggio su Alpi orientali e Friuli, a quote collinari. Piogge sulle coste liguri, in Emilia Romagna e sulle coste dell’alto Adriatico. Dal pomeriggio graduale miglioramento al Nord-Ovest.