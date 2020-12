File a Pane Quotidiano, assegno da 100 mila euro

Un benefattore anonimo, colpito dalle immagini, diffuse sui social e poi in tv, delle lunghe code per un pasto alla mensa del Pane Quotidiano di Milano, ha donato alla onlus un assegno da 100.000 euro.

Lo ha fatto attraverso il sindaco Giuseppe Sala che ieri si è recato proprio da Pane Quotidiano. “Oggi faccio Babbo Natale ma porto doni non miei. Una persona che conosco, che ha un’azienda, ha donato 1.500 panettoni e un ex imprenditore, con la sua fondazione mi ha dato un assegno da 100.000 euro che ho in tasca per Pane Quotidiano perché ha visto in tv quello che succede e ha messo mano al portafoglio”.

Le immagini delle code nel post si Radio Lombardia.

https://www.facebook.com/175660309655/posts/10159107306124656/