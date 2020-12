Omicidio Del Gaudio a Seriate (Bg), assolto il marito Antonio Tizzani

La Corte d’Assise di Bergamo ha assolto Antonio Tizzani, l’uomo era accusato di aver ucciso la moglie Gianna Del Gaudio, 63 anni, sgozzata la sera del 26 agosto 2016 nella loro casa di Seriate (Bg). L’uomo, unico imputato nel processo, si è sempre dichiarato innocente e ha sempre accusato uno sconosciuto che era entrato in casa loro. Tizzani era accusato di omicidio e maltrattamenti. L’ssoluzione è avvenuta con formula piena: per non aver commesso il fatto nel caso dell’accusa di omicidio e perchè il fatto non sussiste per quanto riguarda i maltrattamenti. Uscendo del tribunale Tizzani, circondato dai cronisti, ha commentato: “Me l’aspettavo? Quando uno non ha fatto niente, cosa si deve aspettare?”.