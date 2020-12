Confindustria sbatte fuori Andrea Dell’Orto

Il noto industriale brianzolo non potrà ricoprire cariche elettive per i prossimi quattro anni.

Sbattuto fuori da Confindustria. Andrea Dell’Orto è stato allontanato dal consiglio generale dell’associazione degli industriali e non potrà ricoprire cariche elettive per i prossimi 4 anni. La decisione – si è appreso – è stata presa in relazione al comportamento tenuto negli anni in cui il noto imprenditore brianzolo è stato presidente di Eicma, l’esposizione del ciclo e motociclo, e di Ancma, l’associazione confindustriale delle aziende del settore auto e moto. Non è stato fornito nessun altro dettaglio in merito a questo “comportamento”. La decisione è stata presa dai probiviri. Dell’Orto era anche presidente di Confindustria Brianza e vicepresidente di Assolombarda.