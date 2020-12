Natale, il Covid non frena lo shopping: folla in centro a Milano

Ultimo sabato di shopping pre natalizio in città con le principali arterie commerciali affollate dalla corsa al regalo non solo dei milanesi ma anche di tanti cittadini dei comuni della cintura urbana. Molto sostenuto anche il traffico privato con lunghi tempi di percorrenza, specie in zona corso Buenos Aires. A gruppi di quattro anche gli uomini e donne delle forze dell’Ordine che invitano i passanti a non accalcarsi e indossare correttamente le mascherine. In Galleria Vittorio Emanuele la polizia locale presidia i varchi d’accesso delimitati da transenne e contingenta gli ingressi. File fuori da molti negozi di vestiario, scarpe e intimo sin dalle prime ore del pomeriggio. (MiaNEws)