“Se gli operatori sanitari non faranno il vaccino, io sono per una forma di obbligo”. Lo ha detto Walter Ricciardi, consigliere del ministero della Salute e docente di Igiene all’università Cattolica di Roma, intervenuto ad ‘Agorà’ su Rai3. Per quanto riguarda i lockdown natalizi Ricciardi ha detto: “In vista delle feste di Natale sono necessarie misure chiare per limitare mobilità ed assembramenti, ed evitare una pressione insostenibile sui servizi sanitari”.