Sala, assembramenti? La gente non è irresponsabile

Il sindaco di Milano Beppe Sala commenta la folla di gente che ieri ha riempito le strade di Milano e di molte altre città della Lombardia nel primo giorno di zona gialla: “Secondo me era abbastanza scontato che succedesse, a volte fare politica significa prendere decisioni che non accontentato tutti – ha detto Sala . Quando sento Arcuri parlare di assembramenti irresponsabili non ci sto, non possiamo dare degli irresponsabili alla gente, alla gente si dice quello che può fare e lo fanno. Sta al governo decidere. Sta a noi”. “Io non farò altro che supportare le decisioni prese e cercare di fare si che tutto funzioni – ha aggiunto Sala -. C’era da aspettarsi che una cosa del genere succedesse, se dici dal 20 dicembre in poi non ti muovi più ecco che ieri a Milano abbiamo avuto una invasione di gente che arrivava dall’hinterland. Non diamo la colpa alla gente, prendiamoci noi le nostre responsabilità e le decisioni e saremo giudicati per questo”.