Sciopero dei servizi pubblici, i sindacati chiedono al governo un cambio di rotta

Sciopero nazionale dei servizi pubblici oggi, 9 dicembre, indetto dalle categorie di Cgil Cisl Uil della funzione pubblica. “L’obiettivo – dice la Cgil in una nota – non è quello di bloccare i servizi (quelli essenziali saranno tutti garantiti, a partire dalla sanità) ma ottenere un cambio di passo del governo sul lavoro pubblico”. “Il governo, datore di lavoro dei dipendenti pubblici, ha presentato alle rappresentanze sindacali la legge di bilancio attualmente in discussione al Parlamento – legge che dovrà finanziare il prossimo triennio contrattuale 2019-2021 – con atto unilaterale, come una partita già chiusa. E invece noi vogliamo avere voce in capitolo”. “Per le lavoratrici e lavoratori delle funzioni centrali, delle funzioni locali e della sanità, anche come FP CGIL – CISL FP – UIL FPL – UIL PA della Lombardia rivendichiamo: – un piano straordinario di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e la stabilizzazione delle lavoratrici e lavoratori precari. Anche l’Europa ha bocciato il nostro paese per i livelli di precariato nelle Pa!; – più sicurezza per le lavoratrici e i lavoratori pubblici, sia rispetto al Covid-19 (dispositivi di protezione individuale adeguati, sanificazione degli ambienti di lavoro, ecc.) sia rispetto alle continue aggressioni che subiscono sui luoghi di lavoro, visto che per le carenze di sistema – che come sindacati denunciamo da anni – la rabbia, la disperazione e frustrazione dei cittadini si scagliano ingiustamente su di loro; – rinnovi contrattuali. I contratti di Sanità, Enti Locali, Amministrazioni centrali sono scaduti da due anni. Il rinnovo al contratto è un diritto, e non solo per i legittimi incrementi economici. Il contratto è uno strumento che può dare valore e riconoscimento alle professionalità – e il governo si era impegnato, chiudendo l’ultima tornata contrattuale, a prevedere in merito per il triennio 2019-2021 la revisione del sistema di classificazione del personale. Ancora, attraverso il contratto si può migliorare l’organizzazione del lavoro e così la qualità dei servizi ai cittadini”.

“La pandemia ha mostrato – e mai come nella nostra Lombardia martoriata dal virus – che il lavoro pubblico serve al paese e che i servizi pubblici vanno rafforzati”.