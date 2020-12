Bisca clandestina scoperta per caso a Chinatown

Gli agenti sono stati attirati dalle urla provenienti da un appartamento di via Messina a Milano. Denunciati in 12 e sanzioni anche per violazione delle norme Covid.

Dodici persone denunciate per gioco d’azzardo e sanzionate per violazione della normativa anti Covid. Questa notte, la Polizia di Stato, in via Messina, ha scoperto una bisca clandestina di Mah-Jong. L’intervento è scattato intorno alle 1.30, quando una pattuglia di passaggio è stata attirata da urla provenienti da un appartamento. I poliziotti hanno così scoperto un gruppo di cittadini cinesi che si sfidavano al gioco di carte Mah-Jong.

Gli agenti delle Volanti hanno accertato che l’appartamento era l’abitazione di una coppia, un uomo di 50 e una donna di 48 anni, marito e moglie cinesi, denunciati per ol reato di esercizio di giochi d’azzardo. I 10 giocatori presenti sono stati denunciati a loro volta in stato di libertà per il reato di partecipazione a gioco d’azzardo. Gli agenti hanno sequestrato un totale di 1.623 euro, 62 dollari e 25 yang a carico di 6 giocatori, ai quali si aggiungono i due tavoli in panno verde e le 540 tessere utilizzate per il gioco. Tutti i presenti, infine, sono stati sanzionati anche per la violazione della vigente normativa anti-Covid19.