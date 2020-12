Legnano: mega festa in casa, multati 16 ragazzi

I genitori sono all’estero, la figlia organizza una festa in casa andata avanti tutta la notte in barba a ogni regola anti Covid. È successo a Legnano, in via Santa Colomba, dove, dopo una segnalazione, sono arrivati i carabinieri. Dall’appartamento usciva musica a tutto volume. I militari hanno trovato 16 ragazzi, di cui due minori, di età compresa tra i 15 ed i 24 anni. I giovani, residenti in vari comuni della zona. I giovani sono stati multati per aver violato il divieto di assembramento e, ad esclusione della figlia dei proprietari di casa, di spostamento in comune diverso da quello di residenza.