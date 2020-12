Incidente sulla Tangenziale Ovest, muoiono padre, madre e figlia

Gravissimo incidente stradale ieri sera sulla Tangenziale Ovest di Milan, all’altezza di Rozzano. 3 i morti: madre, padre e figlia. Sono vivi altri due figli ma in condizioni gravi. L’incidente è stato probabilmente causato dal maltempo e dalla forte velocità. Hanno perso la vita una donna di 39 anni, morta sul colpo, sua figlia di 12 anni, trasportata in ospedale al San Paolo in gravissime condizioni e deceduta all’arrivo in Pronto soccorso e il padre 41enne. Ancora vivi gli altri due figli di 10 e 16 anni che sono stati trasportati in codice rosso in ospedale. L’incidente è avvenuto intorno alle 20.15 . La famiglia di origini ecuadoriane e residente a Milano viaggiava a bordo di una Honda Jazz. Secondo le prime ricostruzioni l’auto è stata tamponata da una Bmw che viaggiava a forte velocità, facendo perdere al padre che era al volante il controllo del mezzo. La Honda Jazz si è fermata sulla carreggiata e dopo poco è arrivata una terza auto che ha centrato la macchina.

Le indagini per ricostruire l’esatta dinamica sono state affidate alla Polizia Stradale.