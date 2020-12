Fermato a Malpensa con un carico di steroidi (VIDEO)

I funzionari dell’Agenzia delle Dogane in servizio presso l’aeroporto di Malpensa, con i finanzieri del Gruppo di Malpensa, hanno sequestrato migliaia di farmaci rinvenuti in alcuni bagagli di un passeggero congolese, proveniente da Addis Abeba (Etiopia) e destinati al commercio al dettaglio. L’uomo è stato trovato in possesso di 26mila compresse di vari medicinali, tra i quali, in ingente misura, un farmaco con principio attivo “DEXAMETHASONE”, uno steroide antinfiammatorio economico.

Oltre ai medicinali sono stati rinvenuti nei bagagli anche prodotti cosmetici di cui e’ vietata l’introduzione in Italia. Il passeggero fermato ha tentato la fuga cercando di rimpossessarsi dei bagagli, ma è stato bloccato dai finanzieri. Per i prodotti cosmetici è stata disposta la termodistruzione. Sentito il pm di turno presso la Procura della Repubblica di Busto Arsizio, l’uomo è stato denunciato.