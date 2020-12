Covid, sei vaccini in dirittura d’arrivo

Sono “6 i candidati vaccini anti-Covid al fotofinish per l’approvazione”. A fare il punto della situazione è il sito anti-bufale ‘Dottoremaeveroche’, della Federazione degli Ordini dei medici (Fnomceo). “Ad ad oggi non sono ancora disponibili vaccini per Covid-19 ma molti studi sono in corso, alcuni in fase avanzata. Per il vaccino sviluppato da Moderna è stata depositata negli Stati Uniti la domanda per la autorizzazione d’emergenza. Poi c’è il siero sviluppato dall’università di Oxford e della casa farmaceutica AstraZeneca, in corso di valutazione in diversi paesi del mondo, dal Regno Unito al Brasile, Sud Africa e Stati Uniti”. A questi si aggiunge il vaccino Pfizer-BionTech, il primo presentato alla Food and Drug Administration (Fda) statunitense per l’autorizzazione all’uso di emergenza e già autorizzato in Inghilterra. Infine ci sono gli altri tre sviluppati da Johnson&Johnson, da Sanofi e da CureVac. L’Italia ha già acquistato milioni di dosi di tutti e sei i vaccini (202 milioni in totale), come ha spiegato il ministro della Salute Roberto Speranza nella comunicazione al Senato sul piano vaccinale (AstraZeneca 40,38 milioni; Johnson&Johnson 53,84; Sanofi 40,38; Pfizer/Bnt 26,92; CureVac 30,285 e Moderna 10,768).