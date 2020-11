Confcommercio contro A2A per promozione con buoni Amazon

“Un’iniziativa che ci lascia perplessi, soprattutto in un momento in cui il commercio fisico è in fortissima difficoltà e sta facendo di tutto per riprendersi”. E’ il commento di Confcommercio Lombardia sull’iniziativa lanciata da A2A Energia che prevede di regalare ai nuovi clienti buoni spesa per gli acquisti online su Amazon. “Ferma restando la libertà sulle scelte di marketing, ci lascia interdetti che sia una partecipata a maggioranza pubblica a promozionare un’iniziativa di questo genere, quando gli stessi Comuni, per stanziare risorse a sostegno del commercio fisico, stanno raschiando il fondo del barile”.

Una scelta quantomeno inopportuna secondo Confcommercio Lombardia, in un contesto in cui – con l’emergenza Covid – è richiesto uno sforzo per sostenere migliaia di attività delle nostre città che rischiano di chiudere, schiacciate dalla crisi dei consumi. Quest’anno le spese di Natale – come ha stimato l’Ufficio Studi di Confcommercio – crolleranno nel nostro Paese del 18%, lasciando sul terreno 1 miliardo e 700 milioni rispetto al 2019. Conclude Confcommercio: “N on sarebbe stato meglio dare vita ad una promozione che prevedesse piuttosto, oltre ad un buono sconto negli esercizi fisici, l’istituzione di un fondo a sostegno delle attività commerciali delle proprie città e che potesse rendere più attrattivi i territori?”