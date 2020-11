“La zona arancione viene dichiarata da oggi, domani l’ordinanza viene pubblicata sulla Gazzetta ufficiale e per una questione tecnico burocratica entra in vigore il giorno successivo” quindi da domenica. Lo ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana in un punto stampa a Palazzo Lombardia. “Cambia che i negozi verranno riaperti, la scuola media verrà svolta in presenza e all’interno del Comune si potrà circolare liberamente senza autocertificazione. Questi sono i grossi cambiamenti” ha spiegato il Presidente lombardo. “Credo che si debba dire prima di tutto grazie ai lombardi perché se ciò si è ottenuto è grazie al rispetto delle norme e delle limitazioni in queste settimane”. Fontana ha poi spiegato che “bisogna assolutamente tenere in considerazione che siamo in una situazione in cui il virus c’è ed è ancora pericoloso. Dobbiamo ribadire, sottolineare ed insistere perché i comportamenti attenti e rispettosi delle regole come distanziamento, uso della mascherina e lavaggio delle mani devono essere ancora mantenuti. Bisogna far capire ai cittadini che non è iniziata la stagione del liberi tutti e in cui ci si può comportare come ci si comportava prima”.