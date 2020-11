VivaVittoria, una maxi coperta contro la violenza alle donne

Il primo passo misura solo 50 centimetri ma per farlo serve la collaborazione di tanti cittadini e cittadine. È partito a Milano, nell’ambito del palinsesto culturale cittadino “I Talenti delle Donne” realizzato dall’Assessorato alla Cultura, e grazie alla collaborazione con l’Ufficio della Delegata del sindaco alle Pari opportunità di genere, il progetto ‘Viva Vittoria’ per sensibilizzare alla parità di genere contro la violenza sulle donne.

Aperta a tutti, l’iniziativa – patrocinata dal Comune di Milano – consiste nella raccolta di ‘quadrati’ di lana o di altro filato (50 cm per 50 cm) realizzati a maglia o all’uncinetto, che poi verranno cuciti insieme (con un filo rosso, simbolo dell’unione tra le donne) a formare centinaia di coperte. Le coperte saranno poi esposte il 6 e il 7 marzo nella piazzetta davanti a Palazzo Reale in una speciale e scenografica installazione pubblica e vendute dietro libera offerta. Il ricavato della raccolta fondi andrà a Telefono Donna e Svs Donna Aiuta Donna, due associazioni che si occupano di sostegno e cura delle donne maltrattate per il loro reinserimento nella società.

“La peculiarità del progetto milanese è quella di tentare di coinvolgere direttamente più persone possibili – spiega Daria Colombo, delegata del Sindaco alle Pari opportunità di genere –, che è poi il modo migliore per sensibilizzare. Abbiamo attivato una rete di punti per la realizzazione e la raccolta dei quadrati sul territorio, a partire dai Centri Milano Donna del Comune coinvolgendo anche sedi associative e negozi di quartiere che si riapriranno alla fine del lockdown. Viva Vittoria Milano inaugurerà a breve anche un proprio spazio in via Amatore Sciesa 20 all’interno del quale le coperte saranno cucite. E l’appuntamento finale sarà in piazzetta Reale per la Giornata della Donna. Spero che siano tante e tanti, giovani e meno giovani, a voler dare il proprio contributo”.

Il progetto di Viva Vittoria nasce dall’idea di un gruppo di donne bresciane che, nel 2015, dà il via alla prima manifestazione a Brescia. Successivamente Cristina Begni, Silvia Lumini e Roberta Palmieri portano l’iniziativa in diverse città d’Italia e non solo. A Milano – promotrici e organizzatrici sono Enrica Bologni, Nicoletta Cobolli, Nicoletta Confalonieri e Alba Gallizia – l’evento avrà luogo il 6 e 7 marzo 2021 con il selciato di piazzetta Reale interamente tappezzato di coperte di maglia multicolore.

I centri di raccolta sono indicati sul sito www.vivavittoria.it alla voce ‘Nuovi progetti’ – Milano (https://www.vivavittoria.it/ progetti/nuovi-progetti/viva– vittoria-milano/) e sulla pagina Facebook Viva Vittoria Milano.

Dove lavorare a maglia insieme per Viva Vittoria Milano (dopo il lockdown)

CENTRO MILANO DONNA MUNICIPIO 2 (Centro gestito da Telefono Donna) via Sant’Uguzzone 8, mercoledì dalle 15.30 alle 17.30, tel. 338-2966290

CENTRO MILANO DONNA MUNICIPIO 3 (Centro gestito da Telefono Donna) via Narni 1, mercoledì, dalle 15.30 alle 17.30, tel. 338-2172828

CENTRO MILANO DONNA MUNICIPIO 6 (Centro gestito da Telefono Donna) viale Faenza 29, mercoledì, dalle 15.30 alle17.30, tel. 338-2966290

CENTRO MILANO DONNA MUNICIPIO 8 via Consolini 4, tel. 239-2430294

CIRCOLO CULTURALE “AL77” via Sapri 77, tel. 340-0769982

ISOLA PEPE VERDE via Pepe 10, mercoledì dalle 15.30 alle 17.30, tel. 349-6690293

TARTUCA COOP.SOC.ONLUS via Varesina 19, ogni terzo sabato del mese, dalle 14.30 alle 18.00, tel. 346-6504537

MAGLIANDO Cascina Cuccagna, via Cuccagna 2, giovedì dalle 15.00 alle 18.00, tel. 333-1838728

MARE CULTURALE URBANO Cascina Torrette, via Gabetti, sabato, dalle 15.00 alle 18.00 tel.3737599518

MONDODONNA – MARE CULTURALE URBANO Cascina Torrette, Via Gabetti, sabato 15.30-18.30, tel. 3398632322

BAR MANU viale Lombardia 64, primo martedì del mese, dalle ore 21.00, tel. 349-6690293

CANOTTIERI SAN CRISTOFORO Alzaia Naviglio Grande 122, mercoledì, dalle 16.30 alle 18.30, tel. 351-8986762

CASCINA MERLATA mercoledì, dalle 15.30 alle 17.30, tel. 348-5647206 LANOLO club di maglia e uncinetto del quartiere NoLo, tutti i giovedì, dalle 18 alle 20, alternativamente presso: Ci Vuole un Drink, in via Martiri Oscuri 3, oppure Bar Tabacchi Varisco in via Pietro Crespi 13

BRIANZA IN MAGLIA via A Casati 31, Arcore, mercoledì dalle ore 21.

CASA DELLE DONNE DESIO via Lampugnani 80 Desio

MAYA’S LIFE via Caduti 36, Arese 393-6943854 CIRCOLO DONNE SIBILLA ALERAMO via Dante 47, Cesano Boscone, tel. 347-2929598

PENELOPE KNIT via Matteo Toti 6 Melzo

FIORDILANA via F. Confalonieri 83 Villasanta



Gli spazi dove consegnare i quadrati di cm 50×50 (dopo il lockdown) entro il 15 febbraio

CASALINGHI MAMBRIANI DAL 1920 via Belfiore 14

CENTRO DELLA LANA via San Gimignano 37

FODERAMI CASTELLI via Vittoria Colonna 53

HYDRANGEA YARNS via L. Muratori 54

LA BOTTEGA DELLA LANA via Pergolesi 1

LANADIMIELE via Andrea Cesalpino (di fronte al civico 62)

LANAR via Nino Bixio 7

MERCERIA CLARETTA via G. Aselli

MERCERIA PLANA DI DE MARCO MAURO via Plana 43

MONDODONNA via Benedetto Cacciatori 12

NERA TOFFOLI MERCERIA Piazza San Materno 16

PANIFICIO PASTICCERIA ROBBIA 10 via Luca della Robbia 10

PUNTO DOPO PUNTO ALESSANDRA GUELI E FIGLI via Ponti 21

TERZO TEMPO via G.Washington 82