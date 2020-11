Fontana, la Lombardia è da zona gialla ma non voglio correre

“I dati oggi addirittura ci accrediterebbero in zona gialla, ma io non voglio precorrere i tempi”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ieri sera in diretta su Zapping, su Rai Radio 1. “Noi – ha detto il governatore lombardo – dal 27 potremo chiedere di entrare nella zona arancione”. I dati del Covid in Lombardia, ha spiegato Fontana, “sono sicuramente molto incoraggianti, soprattutto in questi ultimi giorni c’è un costante, lento ma continuo miglioramento. Noi da un punto di vista tecnico da 15 giorni saremmo entrati nella zona arancione, il Dpcm pretende però giustamente che bisogna confermare i dati per due settimane. Quindi – ha aggiunto – noi dal 27 (novembre) potremo chiedere di entrare nella zona arancione. Anche perché i dati oggi addirittura ci accrediterebbero in zona gialla, ma io non voglio precorrere i tempi”