Tenta di uccidere moglie e suocera e poi si ferisce

Le due donne sono state aggredite a coltellate e sono gravissime. È successo in via Lambruschini, alla periferia Nord di Milano.

Un uomo di 66 anni ha tentato di uccidere a coltellate la moglie di 62 e la suocera di 92 in un appartamento di via Lambruschini, periferia Nord di Milano. È successo questa mattina poco dopo le 6. Le due donne sono state trasportate in gravissime condizioni al Niguarda con ferite all’addome e al torace. L’uomo ha poi tentato di uccidersi procurandosi delle ferite che non sarebbero gravi. È stato portato al San Carlo. E’ stato lui stesso a dare l’allarme chiamando il 118. Sul posto sono subito anche intervenuti i carabinieri.