Questa sera il Belvedere di Palazzo Lombardia, è illuminato di blu. Lo ha deciso Regione Lombardia aderendo alla campagna mondiale di Unicef, che ha acceso i monumenti più celebri al mondo, dal parco archeologico di Petra in Giordania al Taj Mahal in India sino al Ponte sul Bosforo ad Istanbul. Oggi si celebra infatti la ricorrenza della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (1989). E Unicef, come ogni anno, propone il progetto ‘Go Blue’, che si concretizza in una giornata in cui tutti i palazzi delle istituzioni che aderiscono all’iniziativa si illuminano di blu o proiettano la scritta ‘For every child’, al fine di sollevare l’attenzione dei cittadini sui diritti dei minori.