Vaccini antinfluenzali, maxi tendone in Duomo

Un maxi tendone della protezione civile in piazza Duomo per somministrare il vaccino antinfluenzale alle persone over 65: l’obiettivo è effettuare vaccini per circa 700 persone a settimana. La struttura è stata montata in queste ore e sarà operativa da venerdì prossimo, per iniziativa della Protezione civile del Comune di Milano. Grazie alla collaborazione con ASST Nord Milano e ATS Milano Città Metropolitana, si punta ad arrivare a vaccinare 700 persone alla settimana con slot di dieci minuti dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 16, e la domenica, dalle 10 alle 13″.