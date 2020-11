I tamponi effettuati oggi in Lombardia sono 38.100, i nuovi positivi 7.633. Il rapporto è pari al 20%. I guariti/dimessi sono 11.935. I decessi sono stati 182 e portano il totale complessivo a 19.850. In terapia intensiva si trovano 903 pazienti (+9) mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 8.323 (+172).

I nuovi casi per provincia: Milano: 2.565, di cui 675 a Milano città, Bergamo: 257, Brescia: 351, Como: 795, Cremona: 188, Lecco: 132, Lodi: 134, Mantova: 239, Monza e Brianza: 677, Pavia: 395, Sondrio: 37, Varese: 1.683.