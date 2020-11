Ambrogino d’oro alla memoria di medici e infermieri morti per Covid

Il Comune di Milano ha deciso di assegnare la Grande medaglia d’oro degli Ambrogini ai medici e agli infermieri caduti per il Covid.

Ambrogino d’oro, tra gli altri, anche per Giorgio Vittadini, professore all’Università Bicocca, fondatore e presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, per il cantautore Fabio Concato, per l’ex direttore del Piccolo Teatro di Milano, Sergio Escobar, per Claudio Trotta, il promoter di concerti. La cerimonia quest’anno a causa del Covid si svolgerà in versione ridotta. Come da tradizione, l’appuntamento sarà il 7 dicembre, giorno di Sant’Ambrogio.