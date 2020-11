Sala: ci sono anche altre patologie, dobbiamo liberare gli ospedali

“Attraverso i nostri comportamenti virtuosi diamo modo di liberare gli ospedali e curare le altre patologie”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala intervistato a Skytg24 questo pomeriggio, ribadendo il suo appello ai cittadini “a stare in casa e a essere molto attenti in questo periodo”. “Questa pandemia è gravissima, ma non dimentichiamoci il resto: ci sono una quantità di patologie che non vengono curate”, ha proseguito Sala, menzionando il video che gira in rete di Martina Luoni, “una ragazza che ha una patologia oncologica non semplice che denuncia che in questo momento non riesce a farsi operare”, ha concluso il sindaco.