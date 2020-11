Droga, arresti in piazza Frattini e al Sempione

Lunedì pomeriggio gli agenti del Commissariato Porta Genova hanno arrestato due italiani di 23 e 31 anni per droga. Nel vano portaoggetti dell’auto, fermata in piazza Frattini, sono stati trovati circa 37 grammi di hashish mentre 30 grammi di marijuana erano nascosti sotto il sedile. La perquisizione del domicilio del 31enne ha portato poi all’ulteriore sequestro di circa 67 grammi di marijuana, materiale per pesatura e confezionamento della droga, ed una scatola contenente

humus con funghi allucinogeni in fase di coltivazione, infine 8 fungi già essiccati e lavorati. Il 31enne è stato denunciato a piede libero anche per detenzione abusiva di armi. Nella camera da letto infatti i poliziotti hanno rinvenuto 1 fucile da guerra calibro 10,35 e una baionetta. I due sono stati dunque arrestati.

Due ore più tardi, in Parco Sempione, gli agenti del Commissariato Centro hanno arrestato una 43enne gambiana per detenzione e spaccio di stupefacenti. La donna è stata notata all’interno del parco pubblico mentre provava a dileguarsi, e a nascondere la borsa che aveva con sè.

Gli agenti della Squadra Investigativa sono però riusciti a fermarla e ad arrestarla per il possesso di più di 70 grammi di marijuana.