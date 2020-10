Conte: indennizzi immediati per categorie colpite

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, spiegando in diretta le nuove norme anti virus, ha annunciato indennizzi a fondo perduto, con bonifici diretti sui conti correnti per le categorie più colpite dai nuovi divieti. I fondi, ha assicurato Conte, sono già disponibili. Prorogata la cassa integrazione. ‘Dobbiamo tenere sotto controllo la curva epidemiologica” ha detto tra l’altro Conte. “Se non riusciamo a invertire la curva ci troveremo in difficoltà non solo sul fronte della salute ma anche della tenuta del tessuto economico”. Il premier ha ribadito che è fortemente sconsigliato spostarsi per motivi non strettamente necessari ovvero di lavoro, studio e salute. Per quanto riguarda lo stress sulle strutture sanitarie Conte ha detto che “stiamo lavorando per rafforzare ancora di più il sistema sanitario nazionale coinvolgendo anche i medici di base”. Sulle proteste che si sono scatenate in alcune città Conte ha detto di capire le difficoltà e le sofferenze ma di stare attenti perché sono intervenuti anche professionisti della protesta. ‘Dobbiamo salvaguardare salute ed economia”. “Riusciremo a farcela anche questa volta” ha concluso il premier.