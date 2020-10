Via Bonfadini, 12mila euro in monili d’oro: fermate 4 persone

La Polizia di Stato ha sottoposto a fermo per ricettazione due donne e due uomini tra i 33 e i 19 anni, tutti colombiani. I quattro sono stati notati mentre si allontanavano a bordo di un’auto dal campo rom di via Bonfadini, dove gli agenti erano presenti per un controllo. Avevano gioielli in oro e alcuni capi d’abbigliamento di grandi marche per un valore complessivo che, secondo una prima stima, si aggirerebbe attorno ai 12 mila euro, oltre a un telefono cellulare, e pochi grammi marijuana. Oltre al fermo per ricettazione sono anche stati indagati per possesso di droga. Nell’auto è stato trovato anche un quaderno con appuntati il numero di alcuni capi d’abbigliamento, piantine di abitazioni e negozi con l’indicazione delle telecamere di videosorveglianza, probabilmente esito di alcuni sopralluoghi in vista di futuri colpi. Le banche dati a disposizione della Polizia hanno fatto emergere che i quattro erano soliti muoversi sempre insieme, in particolare nelle province del centro- nord.