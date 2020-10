La polizia indaga su una rissa scoppiata all’esterno di un bar di via Padova, all’angolo con via Giacosa domenica scorsa. Due persone si sono inseguite e colpite ripetutamente utilizzando sedie e tavolini. Un video, ripreso con il telefonino da una delle abitazioni limitrofe, ha fatto il giro di internet tanto da comparire anche sulla pagina social del gruppo Welcome to Favelas.