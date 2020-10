Martiri delle foibe, monumento in Repubblica

È stato inaugurato sabato mattina in piazza della Repubblica a Milano, con il sindaco Giuseppe Sala, il monumento in ricordo dei martiri delle foibe e degli esuli istriani, fiumani e dalmati che intende ricordare una tragedia riconosciuta dal Presidente della Repubblica.

La scultura è stata donata al Comune di Milano dal Comitato Pro–monumento, con il contributo di Fondazione Bracco, ed è stata progettata dall’esule istriano Piero Tatricchio.

La struttura è composta da due blocchi di pietra inseriti uno sull’altro, per un’altezza complessiva di 4 metri e raffigura un uomo in fondo a una foiba, immagine simbolo della sofferenza e del martirio di migliaia di vittime dei tragici accadimenti avvenuti tra il 1943 e il 1954. L’epigrafe riporta la scritta “A perenne memoria dei martiri delle foibe, degli scomparsi senza ritorno e dei 350.000 esuli dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia”.